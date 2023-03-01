Як пише Politeka.net , Віра Брежнєва - відома російська співачка з України. Зірка після повномасштабного вторгнення підтримала свою Батьківщину та висловилася проти війни, вирушивши на допомогу біженцям до Польщі.

Не забуває Брежнєва і про Тікток, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Брежнєва поділилася кадрами, де заспівала українською свою пісню "Неадекват".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Віра, чудово, молодець";

"Вірочці йде українською більше ніж російською";

"Дуже красиво звучить українською";

"Настрій підняла, дякую";

"Віра, дуже подобається як ви співаєте нашою солов'їною!";

"Чому Вірі дякують, а Лободу хейтять)) нічого не розумію";

"вже перекласти українською мало. в Україні вже інша музика";

"Перевзулась, а до 24 лютого українською співати не могла? І в Україні працювати".

А до цього Брежнєва розповіла про свій перший концерт за дев'ять місяців. Співачка довго не могла повернутися на сцену після повномасштабного вторгнення.

"Хороший вийшов концерт 7.12 у Ризі. приголомшлива атмосфера.. стільки почуттів та емоцій.

Дуже хвилююче було починати після перерви більше ніж 9 місяців. Але я рада, що це сталося”, – написала Віра.

Нагадаємо, Брежнєва зворушила зверненням перед роковинами повномасштабного вторгнення.

А ще Politeka повідомляла, що Брежнєва показала, як насправді виглядала у дитинстві.

Також Politeka писала, що 21-річна дочка Брежнєва вразила схожістю із зірковою мамою



