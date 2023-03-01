Як пише Politeka.net , Віра Брежнєва - відома російська співачка з України. Зірка після повномасштабного вторгнення підтримала свою Батьківщину та висловилася проти війни, вирушивши на допомогу біженцям до Польщі.
Не забуває Брежнєва і про Тікток, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Брежнєва поділилася кадрами, де заспівала українською свою пісню "Неадекват".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Віра, чудово, молодець";
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"Вірочці йде українською більше ніж російською";
"Дуже красиво звучить українською";
"Настрій підняла, дякую";
"Віра, дуже подобається як ви співаєте нашою солов'їною!";
"Чому Вірі дякують, а Лободу хейтять)) нічого не розумію";
"вже перекласти українською мало. в Україні вже інша музика";
"Перевзулась, а до 24 лютого українською співати не могла? І в Україні працювати".
А до цього Брежнєва розповіла про свій перший концерт за дев'ять місяців. Співачка довго не могла повернутися на сцену після повномасштабного вторгнення.
"Хороший вийшов концерт 7.12 у Ризі. приголомшлива атмосфера.. стільки почуттів та емоцій.
Дуже хвилююче було починати після перерви більше ніж 9 місяців. Але я рада, що це сталося”, – написала Віра.
Нагадаємо, Брежнєва зворушила зверненням перед роковинами повномасштабного вторгнення.
А ще Politeka повідомляла, що Брежнєва показала, як насправді виглядала у дитинстві.
Також Politeka писала, що 21-річна дочка Брежнєва вразила схожістю із зірковою мамою