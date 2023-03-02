Популярна співачка Надя Дорофєєва переспіла українську народну пісню "Цвіте терен", яка увійшла до альбому "ДНК" (Душа. Нація. Культура) із каверами відомих артистів на українські пісні. Про це вона розповіла на сторінці в соцмережі Інстаграм, а у Youtube вже з'явився запис пісні у її виконанні.

Надя Дорофєєва написала пост про запис пісні та опублікувала знімок, на якому показала своє обличчя максимально близько. Завдяки цьому можна помітити, що в макіяжі вона використовувала патріотичні кольори: жовто-сині тіні та бежеву помаду.

"Зараз українська народна пісня - це не просто модний тренд. Це велика сила, яка будить у нас наше коріння. Сьогодні вийшов альбом "ДНК", в якому сучасні українські артисти співають улюблені народні пісні – до нього приєдналася і я з піснею "Цвіте терен" ". Дякую, що запросили мене в цей важливий проект", - написала Надя Дорофєєва .

Варто зазначити, що пісня багатьом сподобалася, про що коментатори поспішили написати у коментарях під постом: "Вау, це круто", "Українське натхнення", "Красуня", "Вже чула пісню, чудове виконання та неймовірне прочитання народної пісні".

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