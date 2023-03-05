Як пише Politeka.net , Тоня Матвієнко - відома українська співачка, яка вийшла заміж за Арсена Мірзояна. Пара має спільну доньку - Ніну, яку назвали на честь легендарної бабусі. Також у Тоні є старша дочка Уляна, яку вона народила у 17 років. А у Арсена є двоє синів від минулого шлюбу, з якими він чудово ладнає. Не забуває Матвієнко і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу показала доньку Ніну, яка зробила аплікацію.

"Весна", – лаконічно підписала Тоня кадри.

А до цього Матвієнко показала свою дочку, привітавши її із 7-річчям.

"Сьогодні нашій Ніні 7 років. Така вже доросла, добра і весела ти, наше дівчисько. Стільки було у нас з тобою планів (наприклад, навчитися грати на гітарі), але ти вже розумієш, чому наші плани перенеслися. Знаю, як ти сумуєш по всій нашій великій сім'ї та Батьківщині, але я роблю все можливе, щоб ти частіше з ними бачилася, ми подолаємо, бо інакше не може бути! "Але зараз ми зовсім цього не хочемо! Бажаємо все тобі якнайшвидше повернутися додому і втілити всі твої бажання!", - написала Матвієнко.

Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко возз'єдналася з чоловіком, кадри сімейної ідилії.

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