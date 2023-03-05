Популярна українська актриса вирішила показати в Інстаграм Сторі, як здійснила із сином одну мрію. Артистка розповіла докладно, чому все було не так гладко.

«Ми з Платоном любимо адреналін! Знімати взагалі не можна було, як виявилося, за що отримали підулін. Але тут трохи кінцівки кайфу. Є ще дещо, я не розповідала вам, бо думала, що дехто може не зрозуміти.

Платон мав одну мрію і ми вирішили її виконати. І моя також, найвищі гірки Європи. Але як тільки ми зайшли в парк, стався повний піпець, ми зрозуміли, що Платоху не пустять на найкрутіші гірки, бо він 139 см, а пускають зі 140. Я покаталася сама, коротше Платон мене відпустив спробувати всі гірки. Якщо не він, то я» – пише Мішина.

Струнка та витончена Мішина не завжди була такою, за вагітність раніше вона навіть набрала 30 кг і зізналася, що довго

не могла скинути. А коли стала стрункою, завжди дбала про себе.

Нещодавно Ксенія зізналася, що за кілька місяців у постійному стресі вона набрала зайвого, і хоча це не було так видно, стан шкіри та вигляд погіршилися. Тепер вона захоплена схудненням і почала показувати свої ритуали щодня.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.