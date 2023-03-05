Оля Мартиновська з "Майстер Шеф" після розповіді про сон звернулася до Володимира Ярославського.

Як пише Politeka.net, Оля Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф". Зірка також займається організацією благодійних вечерь для збирання грошей для України разом зі своїм колегою Володимиром Ярославським. При цьому в мережі часто зазначають, що пара не просто колеги, а й романтична складова відносин. Пара не підтверджує чуток, але постійно їх підігріває.

Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська вирішила поділитись сторіс, де розповіла про сон свого фаната.

"Доброго ранку. Мені сьогодні наснилося, що Вова зробив Вам пропозицію", - було написано в публікації.

"Вова, запропонуй мені хоч щось уже", - написала Ольга, реагуючи на повідомлення про сон.

"Про те, наскільки важко знайти житло не в Україні, думаю говорити не потрібно. Я не скаржуся, навпаки жартую над собою і бажаю перемоги та повернення захисників живими. А решта - дрібниці", - написала Мартиновська і показала автомобіль, в який завантажено велике. кількість речей, які потрібно перевезти до нового місця.

Нагадаємо, скандал спалахнув через показ українського "Майстер Шеф" у Росії

А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська з "Майстер Шеф" дала рецепт смачної та незвичайної закуски.

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