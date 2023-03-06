Страва "курка качаторі" звучить дуже незвично, але приготувати її просто. Це італійська страва, яку також часто готують в Америці, тому іноді її вважають італійсько-американською.

Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво поділився рецептом цієї соковитої страви.

Як запевняє сам знаменитий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво , рецепт саме цієї страви точно переверне ваше уявлення про те, що курячі стегна не можуть стати зіркою столу.

Інгредієнти:

- 6 курячих стегон (або філе);

- 6 великих грибів портобелло (або печериці);

- 2 червоні цибулі;

- 500 г болгарського перцю;

- 125 г оливок;

- 4 гілочки свіжого розмарину;

- 180 мл червоного вина;

- 400 г томатів консервованих (або свіжих помідорів).

Як приготувати курку "Качаторі" за рецептом Ектора Хіменеса Браво:

1. Курячі стегна почистіть від шкірки і кісточок. Після чого додайте сіль та перець. Приступайте до смаження. Обсмажте на сковороді по обидва боки до золотої скоринки.

2.Наріжте кубиками гриби, цибулю та перець. Обсмажте овочі на сковороді, додайте|добавляйте| вино і тушкуйте 10 хвилин. Також додайте томати з соусом, додайте розмарин, оливки та філе курки. Перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте 30-45 хвилин.

3. Розігрійте духовку до 175 градусів, викладіть блюдо в глибоку форму, відправте на годину запікатися до готовності.

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