Шанувальники були в захваті від каверу, зазначивши, що ця композиція створена спеціально для Джамали.

Популярна співачка та переможниця пісенного конкурсу Євробачення у 2016 році Джамала у свято 8 березня приготувала для українок пісенний сюрприз. Зокрема вона зробила кавер на популярну пісню Майлі Сайрус під назвою "Flowers". Відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

Крім того, Джамала навіть приміряла подібний образ, в якому позувала Майлі Сайрус у кліпі, а саме у золотистій сукні та сонцезахисних окулярах. Варто зазначити, що запальна композиція розповідає про силу та незалежність жінки, яка сама себе здатна зробити щасливою.

"Ми можемо купити собі квіти. Можемо боротися за своє сьогодні і завтра. Нам під силу все. А ще можемо бути крейзі (шаленими), коли захочемо", - прокоментувала кавер на пісню Джамала.

У коментарях користувачі мережі висловлювали своє захоплення і писали, що кавер вийшов неймовірним: "Ну круто вийшло", "Просто мега круто, вже раз 15 слухали", "Цікаво дуже вийшло", "Український діамант", "Ооооо яке ж чудове виконання як же я пишаюся нашими виконавцями!".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.