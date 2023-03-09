Як зізнався сам Даніель, він завжди носить конверт із посланням своєї дочки із собою, де б він не знаходився.

Популярний український телеведучий та ресторатор Даніель Салем вступив до лав Збройних Сил України після 24 лютого і зараз захищає свою країну на фронті, у тому числі й свою 7-річну доньку Санту-Луну. Дівчинка написала листа своєму знаменитому батькові-воїну, який для нього став свого роду талісманом.

Як зізнався сам Даніель, він завжди носить конверт із посланням своєї дочки із собою, де б він не знаходився. Стан паперу, на якому написано листа, свідчить про те, що конверт справді є дорогоцінним для нього. Відповідне відео було опубліковане Салемом на його особистій сторінці в Instagram (для перегляду відео потрібно проскролити сторінку до кінця).

На опублікованих кадрах телеведучий показує конверт, на якому дитячим почерком написано "тато", а також намальовані червоним олівцем серця. Але аркуш паперу, що знаходиться всередині, не був показаний, тому невідомо, чи він містить текстове послання або малюнок.

Ведучий і воїн Даніель Салем торкнувся мережі подарунком від своєї дочки, який він завжди носить із собою. Він просто і трепетно ​​підписав свою публікацію в Instagram: "Моя кров! Твій лист завжди зі мною".

Це відео спричинило хвилю емоцій у користувачів Інтернету. У коментарях вони висловили сподівання, що Салему скоріше вдасться зустрітися зі своєю дочкою, а також побажали всім дітям України дочекатись повернення своїх рідних із передової.

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