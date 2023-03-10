Відома співачка Ганна Трінчер зізналася, наскільки непростим був для неї день через потрясіння.

Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер щодня розповідає про своє життя в Інстаграм, а також ділиться новими кадрами. На цей раз артистка зізналася, що навіть просто прокидатися вдома було страшно.

Як відомо, це була чергова жахлива ніч для багатьох українців, адже Росія влаштувала новий ракетний удар.

Ще одна масована ракетна атака по всій країні – Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Усього випущено було понад 81 ракету, постраждали люди.

«Як ви, прокинулися о шостій теж? Я дуже злякалась. Я в моменті не зрозуміла, що відбувається, а потім було відчуття, що до нашого будинку летить ракета!» - На емоціях зізналася Трінчер.

Також Ганна розповіла про тематичну пісню, яку випустила нещодавно разом із колегами.

«Сирени у скроні, але нескорені.. сум не дозволено, ні.

Я вдячна всій команді та артистам за такий потужний меседж та можливість не просто створювати зарядні роботи – а й такими роботами звертати увагу на важливі речі» – поділилася Ганна.

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