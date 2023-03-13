Як відомо, Злата Огневіч активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та висвітлює ситуацію в країні. Не залишається Злата мовчати, коли відбувається щось скандальне і зачіпає українців.

В Офісі президента також не могли пройти повз скандальну нагороду:

«Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест Навальний, у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо Оскар поза контекстом війни в Україні та масовим геноцидом українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?» - Написав радник голови ВП Михайло Подоляк.

Злата Огневич також вирішила висловити своє обурення з приводу церемонії нагородження:

«Чому всі так здивовані через «Оскар»? Це завжди подвійні стандарти! Були і будуть! Але вчора і мені стало огидно за цю премію кіно про «великомучєніка».

«Світло горітиме, моє світло палатиме,

Світло не зникне, світло нетлінне,

Воно буде, справді, як справжня розрада…» - написала Злата під спеціальним відео. Артистка подякувала студії Квартал 95 за запрошення та можливість виступити з концертами для військових.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.