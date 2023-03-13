Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедними кадрами з кухні.

Схоже, Даша знімає якийсь новий проект, хоча, може, просто вирішила сфотографуватися під час готування. Так, на першій фотографії блогерка з усмішкою на обличчі стоїть за кухонним столом. На ній світле вбрання, при цьому немає фартуха. На другій фотографії Даша захоплено зазирає усередину плити, десь щось запікається. При цьому тут на ній інше вбрання – у темних тонах.

У підписі до публікації Квіткова загадково написала: "Буде дуже смачно". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію дівчини:

"Як для матусі маленької дитини, ви дуже гарна. Натхнення для мотивації розвиватись до кращої версії себе".

"Ням, а що там готується?"

"Як гарно".

"Яка красуня".

"Така гарна".

"Красуня".

"Новий проект".

"Добре".

"Красуня".

"Дуже хороша".

"Така ніжна квіточка".

"Ти найкраща".

"Чарівна".

"Неймовірно".

"Красиві фотографії".

Нагадаємо, "Ціню кожну мить": "Холостяк" Добринін після розставання з Квітковою показав, як проводить час з сином.

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