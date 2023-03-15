Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє дітей – Гліб та Микита, який з'явився у 2020 році. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Саліванчук вирішила опублікувати кадри, де вона позує у спортзалі.

"Кардіо у мене було перед тренуванням, бо я реально бігла до клубу, щоби встигнути на тренування", - написала Саліванчук під кадрами.

"Хто дуже хоче, той все одно встигне на спорт і проведе тренування. Так, я хотіла сьогодні бадьорого ранку і навіть сирени мені не завадили... Ще 20 хвилин тренування, куди їдемо? До перемоги", - розповіла Саліванчук у відео.

А до того Анна показала, як поспішала на тренування.

"Покаталася, посиділа в машині зачекала, а тривога закінчилася саме зараз, коли записувала сторіс", - написала Саліванчук під кадрами.

"Клас, я все-таки поїхала до спортзалу, посиділа в машині і в мене подруга завезла навіть, тому що я без автомобіля і що? Тривога так і не закінчилася... Я сподіваюся, що все у всіх добре", - сказала у відео Ганна.

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