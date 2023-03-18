Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати пісні кокосові батончики.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

100 г банана

100 г кокосової стружки

40 г кокосової олії

70 г арахісової пасти

20 мл кокосового молока або води

Спершу пробийте занурювальним блендером банан з арахісовою пастою та гарячою кокосовою олією до стану пюре. Маса має стати однорідною та гладкою. Якщо ви побачите, що жир відʼєднується, додайте 20 мл кокосового молока чи води. Знову пробийте блендером, маса має стати однорідною та мати консистенцію емульсії. Зʼєднайте її з кокосовою стружкою та перемішайте.

Сформуйте батончики розміром приблизно 8×3 см, або ж це можуть бути круглі цукерки. Викладіть їх на дошку з пергаментом та приберіть у холодильник на 5-6 годин. Розтопіть шоколад та покрийте ним

батончики.

Раніше Єлизавета Глінська розповіла, як легко та швидко приготувати цукерки "Рафаелло" в домашніх умовах. Для цього нам знадобляться 200 г згущеного молока, 130 г вершкового масла (розм'якшеного), 200 г кокосової стружки, 30 г мигдалю та 100 г маскарпоне.

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