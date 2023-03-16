Український хореограф Влад Яма, який судить "Танці зі зірками", розповів про досягнення свого сина.

Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, який судив проекти "Танців з зірками" та "Україна має талант". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, але воліє робити це у США. Влад відразу після повномасштабного вторгнення взяв дружину із сином і виїхав до Америки, де перебуває і зараз. При цьому зірка в інтерв'ю Славі Дьоміну розповідав, що йому вдалося це зробити до обмежень, хоча деякі колеги сумніваються в цьому.

Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла, які успіхи у його сина. Як виявилось, Леон отримав свою першу медаль за дитячий марафон.

"Тим часом у Леона теж є своя медаль. Дитячий забіг - 2км! Але наступного разу вони з другом обіцяють пробігти більше!

Батьки бігли поруч, Ліліана з візком теж допомагала. Радість сина не менш яскрава, ніж під час особистого півмарафону", - розповів артист у публікації.

До цього Влад розповів про своє досягнення на марафоні. Виявилося, що артист пробіг 21 км.

"21 км, 97 метрів та збір для дітей-сиріт.

Хоча останній триватиме довше, ніж сам забіг. Все було вперше, але точно не останнє! Ноги намагалися здатися, але не вийшло, - написав зірка.

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