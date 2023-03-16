Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати класичне гуакамоле, а також запечені яйця в авокадо.

Для гуакамоле нам знадобляться такі інгредієнти:

авокадо (мʼяке та стигле) - 1 шт.

помідори - 2 шт.

ріпчаста цибуля - 1 шт.

перець чилі - 1 шт.

кінза - пучок

сік лимона/лайма - 2 ст.л.

сіль і перець - на смак

Помідори очищаємо від шкірки та ріжемо дрібним кубиком. Авокадо відділяємо від кісточки, мʼякоть перекладаємо в миску й одразу поливаємо соком лимона. Розминаємо авокадо виделкою та додаємо до нього помідори. Цибулю нарізаємо на дрібний кубик, кінзу подрібнюємо й також додаємо до суміші, солимо та перчимо страву.

Видаляємо насіння з чилі та дрібно нарізаємо перець. Потроху додаємо його до суміші, пробуючи страву на смак та перевіряючи рівень гостроти. 3а бажанням можна подрібнити гукамоле в блендері для досягнення більш кремової текстури.

Щоб приготувати запечені яйця в авокадо за рецептом судді "Мастер Шеф" беремо:

авокадо - 1 шт.

яйця - 2 шт.

копчений лосось - 2 шматочки

перець, сіль, спеції, свіжий кріп - на смак

Миємо та розрізаємо авокадо на дві рівні частини. Видаляємо кісточку, а частину мʼякоти з середини прибираємо, щоб сформувати заглиблення, куди викладатимемо начинку. В отримані заглиблення кладемо шматки лосося та вибиваємо сире яйце. Відправляємо половинки авокадо запікатися в розігріту до 215°С духовку на 15-20 хвилин.

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