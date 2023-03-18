Євген Клопотенко зазначив, що налисники складаються з двох компонентів - тоненьких яєчних млинців та будь-якої солодкої начинки.

Млинці завжди були в топі українських страв поряд із борщем та варениками. А налистники – це популярний український десерт, який періодично з'являється на столі практично у кожної української господині.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт налисників із сиром.

Налисники складаються з двох компонентів - тоненьких млинців і будь-якої солодкої начинки. Начинка для млинців може бути і солоною, тоді ця страва чудово доповнить святковий стіл, але вже як закуску. Переможець шоу "МастерШеф" запропонував зробити смачну начинку із сиром.

Інгредієнти:

Для млинців

250 г борошна

650 мл молока

3 яйця

2 ст. л. сахара

50 мл масла

дрібка солі

Для начинки

400 г кисломолочного сиру

50 г родзинок

1 яйце (опціонально)

2 ст. л. сахара

100 г сметани (для подачі)

60 г вершкового масла

Як приготувати:

1. Вбийте в миску яйця та всипте цукор. Перемішайте віночком, доки не утвориться невелика піна.

2. Влийте в миску половину молока, додайте|добавляйте| муку|борошно| і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.

3. Розігрійте сковороду без олії та виливайте тісто по колу. Смажте з обох боків, доки не з'явиться легкий золотистий колір.

4. Змішайте інгредієнти для начинки і добре перемішайте. Якщо ви не бажаєте додаткової термічної обробки, просто не кладіть у начинку яйце.

5. На край кожного млинця викладайте начинку сиру і загортайте в трубочку. Якщо ви не хочете запікати або підсмажити їх додатково, просто починайте їсти. Налисники будуть танути в роті.

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