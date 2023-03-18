Млинці завжди були в топі українських страв поряд із борщем та варениками. А налистники – це популярний український десерт, який періодично з'являється на столі практично у кожної української господині.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт налисників із сиром.
Налисники складаються з двох компонентів - тоненьких млинців і будь-якої солодкої начинки. Начинка для млинців може бути і солоною, тоді ця страва чудово доповнить святковий стіл, але вже як закуску. Переможець шоу "МастерШеф" запропонував зробити смачну начинку із сиром.
Інгредієнти:
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Для млинців
- 250 г борошна
- 650 мл молока
- 3 яйця
- 2 ст. л. сахара
- 50 мл масла
- дрібка солі
Для начинки
- 400 г кисломолочного сиру
- 50 г родзинок
- 1 яйце (опціонально)
- 2 ст. л. сахара
- 100 г сметани (для подачі)
- 60 г вершкового масла
Як приготувати:
1. Вбийте в миску яйця та всипте цукор. Перемішайте віночком, доки не утвориться невелика піна.
2. Влийте в миску половину молока, додайте|добавляйте| муку|борошно| і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
3. Розігрійте сковороду без олії та виливайте тісто по колу. Смажте з обох боків, доки не з'явиться легкий золотистий колір.
4. Змішайте інгредієнти для начинки і добре перемішайте. Якщо ви не бажаєте додаткової термічної обробки, просто не кладіть у начинку яйце.
5. На край кожного млинця викладайте начинку сиру і загортайте в трубочку. Якщо ви не хочете запікати або підсмажити їх додатково, просто починайте їсти. Налисники будуть танути в роті.
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