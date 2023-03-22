Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика незважаючи на різницю у 28 років. У пари вже з'явилася спільна дитина Михайло, яка стала першою для Каті та четвертою для Віктора. А нещодавно стало відомо, що Репяхова вирішила зробити укол у губи, трохи збільшивши їх. А вже напередодні Катя вирушила до лікарні, зважившись на операцію на обличчі.
"Моя мрія збулася. Плачу від щастя", - написала Катя і показала своє забинтоване обличчя.
"Найважче те, що ніс не дихав. Перші дві години після наркозу досить важкими були", - написала Репяхова, розповідаючи про свій ніс, на якому і було зроблено операцію.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Записку, від якої мурашки по шкірі, знайшли на могилі "Да Вінчі": "Навіки присутній"
Найгірший сценарій: експерт попередив, яка небезпека для України причаїлася у Придністров'ї
Онуфрійчук із "Танці з зірками" за кордоном відверто розповіла про зміни в житті: "Ніхто не знає, що..."
Без заяви можна втратити пенсію: кому з українців потрібно терміново звернутись до Пенсійного фонду
"Я це завжди намагалася сховати", - написала Катя на ще одному сторісі, показуючи недоліки свого обличчя.
"Мені додали мій жир із живота і зробили довшим. Але ця процедура не робить його набагато довшим. Швидше за все з часом я поставлю імплант", - продовжила розповідати Катя про операцію.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика похвалилася розкішною покупкою чоловіка
А ще Politeka повідомляла, що дружина Павлика показала, що трапилось із її губами після уколів краси
Також Politeka писала, що дружина Павлика розчарувала експериментом із зовнішністю, показавши обличчя поблизу