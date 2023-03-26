Світлана Лобода викликала багато галасу навколо себе та її останнього інтерв'ю Раміне Есхакзай. У ньому вона відповіла на велику кількість особистих питань і навіть змогла вразити одкровеннями (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Зізналася Лобода під час бесіди, навіщо їй насправді треба бути в Україні і чому вона посіла таку позицію. Ні хейт, ні критика творчості та особистого життя її не зупинили. Артистка навмисно обрала свій перший дім.

«Я люблю свою землю. Я ж казала: моя сім'я для мене – це найважливіше. Я хочу бути частиною цього життя, цієї країни, моєї країни тоді, коли їй дуже важко. Ці часи... їх треба пережити. І пережити їх треба разом. Я хочу бути тут, хочу допомагати та бути корисною» - поділилася Світлана.

Шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч висловився про Світлану Лободу та її останнє інтерв'ю Раміну Есхакзай.

"Я буду відвертим, я не знаю, як склалися б наші відносини після 24 лютого, якби Лобода не виступила проти війни. Але в перший день війни ми були на зв'язку, і я був впевнений, що вона не стане однією з тих , хто зараз у Росії продовжує вдавати, що ми поза політикою. Тому не дуже розумію хейт.", – заявив Анатолій Анатолич.

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