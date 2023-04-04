Актриса Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала себе і розповіла про радісну подію у родині.

Як пише Politeka.net , Віра Кекелія - ​​відома українська актриса та співачка, яка стала частиною співаючого квартету в "Жіночому кварталі". Зірка одружена з колегою по сцені Романом Дудою, від якого народила двох дітей. А нещодавно зірка після других пологів повернулася назад до України з Грузії. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Віра і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Кекелія поділилася кадрами у своєму сторісі, де розповіла про свій побут.

"Рома запитав, що я роблю, побачивши як я підкручую волосся. У тебе ж сьогодні немає виступу. Так, виступу немає, це я для себе. Хочу бути красивою просто так", - написала на першому сторіс Віра і похвалилася своєю зачіскою на селфі .

"А ще Ваня пішов у садок. Щоправда, поки що на півдня, але я маю три години вільного часу з ранку. Це ціла вічність для мами", - розповіла на другому сторіс Віра, хваляючись вільним часом.

А до цього Кекелія показала, як сидить на місці оператора та керує відеокамерою із суфлером.

"Як вам оператор?)))", - Запитала зірка.

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