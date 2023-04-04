Актриса, переможниця танцювального шоу та перша "Холостячка" вирішила дати корисні поради українкам про правильне харчування. За словами Мішиної, через некоректні харчові сигнали можна збити свій режим харчування і набрати зайву вагу.

«Вони виникають, коли організму не вистачає поживних речовин, коли він перевантажений токсинами, коли порушено режим сну або коли людина відчуває емоційний стрес. Некоректні харчові сигнали можуть виявлятися у вигляді непереборного бажання їсти, навіть коли людина вже поїла. Це може призвести до переїдання.

Щоб уникати подібних некоректних сигналів, рекомендується стежити за своїм режимом харчування, вживати збалансований раціон, уникати стресів та токсинів у навколишньому середовищі, а також займатися регулярною фізичною активністю.

Якщо проблема зберігається, слід звернутися до лікаря або дієтолога для отримання консультацій і допомоги» - ділиться Мішина.

Нещодавні відео Ксенії, записані на відпочинку, привернули увагу також до образу актриси. У короткому сарафані вона прогулялася вулицею і похвалилася не лише вдалою засмагою.

«Можна довго шукати щастя, але кружляти босоніж травою актуально завжди 🙃» - заявила Мішина.

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