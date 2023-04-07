Українська співачка Оля Полякова приголомшила не лише яскравим образом, а також вразила сильними словами.

Українська співачка Оля Полякова весь 2022 займалася волонтерством, давала благодійні конерти та писала пісні. Але весь рік жодних відеокліпів на нові композиції артистка не знімала. Нещодавно вона зважилася на зйомку та представила глядачам кліп на знакову пісню "Танцюю, як в останній раз".

Оля Полякова розповіла, що пісня "Танцюю, як в останній раз" розповідає історію майже кожної жінки, яка опинилася на роздоріжжі та переживає дуже складний період у особистому житті. Нова пісня стала сповіддю сильної жінки, яка виплескує весь свій біль у танці.

Автором нової жіночої лірики Полякової виступила Оля Бажана. Режисерами відео виступили Дмитро Шмурак. Разом з тим вони створювали й інші хіти артистки. Наприклад, "Королева ночі", "Гей, Секундочку", "Нічна Жриця" та "Колишній". Крім того, фешн-фотограф Соня Плакідюк також брала участь у створенні нової відеороботи.

Оля Полякова з'явилася у кадрі у дуже відвертій сукні без білизни. Користувачі мережі оцінили настільки відвертий образ зірки і також похвалили роботу знаменитості:

"І хто скаже, що цій жінці за 40. Максимум 25!!! Всі дивуються Джей Ло, але Джей Ло тихенько відпочиває осторонь порівняно з Олею!", "Красива і розумна і дуже щира", "Оля, ну не знаю ) Я дивилася відео поки без звуку - мені сподобалося", "Пісня хороша, але ви краще".

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.