Гвоздєва висловила захоплення професійним виконанням танців і висловила жаль, що багато талановитих артистів зараз не мають можливості розвивати свій потенціал.

Гвоздєва висловила думку про те, що повернувши проект «Танці з зірками» і запросивши туди людей, які захищають нашу країну та працюють на благо суспільства, можна було б створити арт-терапевтичний проект, який допомагає їм подолати стрес, звільнити емоції та відновити тіло та душу.

В цілому, ідея такого проекту може бути корисною та підтримуючою для героїв, які працюють на благо суспільства. Танці та інші види мистецтва можуть допомогти людям справлятися зі стресом та травматичними ситуаціями, тому створення арт-терапевтичного проекту для героїв може бути гарною ідеєю.

Однак, невідомо, наскільки успішним міг би бути проект «Танці з зірками», який запрошує героїв як головні зірки. Це залежить від багатьох факторів, таких як фінансування проекту, його продюсування та, звичайно ж, зацікавленість глядачів у такій програмі.

«Це було б дуже круто!; І смскі щоб йшли на підтримку армії чи якоїсь конкретної бригади, а не київстару; 1000% згодна, звичайно, дивилася б; Ідея крута, дивилася б! І ще щоб смс на донати йшли! - Підтримують у мережі.

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