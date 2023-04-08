Артем Пивоваров виклав відео для тих, хто ще звинувачує його у використанні фонограми.

Український артист Артем Пивоваров дає благодійні концерти, де не лише співає свої хіти, а й спілкується із шанувальниками. На одному із концертом на камеру потрапило, як знаменитість заспівав у дуеті з маленьким хлопчиком. Милий відеоартист опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

Зокрема, Артем Пивоваров покликав до себе на сцену дитину з українським прапором, яким той розмахував. Хлопчика посадили на музичну колонку, де він щасливо посміхався і із захопленням дивився на глядачів. Знаменитий артист знаходився поруч з ним - спочатку сам співав рядки, а потім давав заспівати рядки своєму маленькому фанату.

Як зізнався Артем Пивоваров, це відео він виклав для тих, хто ще звинувачує його у використанні фонограми.

"Говорять усі концерти під фонограму", - підписав відео музик.

У коментарях користувачі мережі не тільки розчулилися відео, а й підтримали артиста, зазначивши, що ніколи не бачили, щоб той використовував фонограму:

"Та нехай кажуть, кому потрібно той знає фонограма", "Такі люди або не були в тебе ще жодного разу на концерті, або як були, то весь концерт сиділи в телефоні, що не можуть розрізнити де фонограма, а де жива музика", "У них явно проблеми зі слухом!", "А тепер говоритимуть, що тільки цей концерт був без фонограми".

Нагадаємо, що Артем Пивоваров в оточенні дітей здивував уроком історії, українці в захваті.

Як повідомляла Politeka, Артем Пивоваров емоційно відреагував на звільнення рідного міста.

Також Politeka писала, що Артем Пивоваров після прем'єри з Поляковою здивував одкровенням.