Вона пояснила, що має більше 10 хітів, які є її вибором і не всі з них перекладаються, особливо ті, які мають маніфестаційно-ліричний характер. Вона зазначила, що бачила класні переклади, але вона сама цього не робитиме.

Тіна Кароль вважає, що ми живемо у дуже складний час, коли ми маємо боротися за свою країну, культуру та ДНК, тому вона не згодна відмовлятися від свого репертуару та виконувати українською мовою свої хіти, оскільки це один із її кроків у цій інформаційній війну.

Вона визнала, що деякі люди можуть не ходити на її концерти через це, але вона продовжує боротися за свої принципи і залишатися єдиною зі своєю країною.

«Якась частина людей не ходить на концерти, бо я не виконую ці хіти. Окей, але це роблю. Тому що я на 100% єдина зі своєю країною», - заявила Кароль.

За останні місяці помітно, що артистка також схудла і на візиті на радіостанцію HIT FM Moldova вона вирішила продемонструвати свою струнку фігуру в монохромному вбранні зі шкіри. Її образ складався зі світло-сірого топу, який підкреслював її груди і тонку талію, і вкорочених штанів з високою посадкою, які зараз дуже популярні.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.