Відома модель Анна Неплях поділилася кадрами з Києва після подорожі до Європи та Японії.

Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка кілька років тому здобула титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному конкурсі краси, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу після подорожі до Європи та Японії дівчина поділилася кадрами із Києва.

Схоже, Анна повернулася додому після своїх пригод за кордоном. На нових знімках дівчина знята на прогулянці, куди вийшла з подругою. Перед камерою вона з'явилася в елегантних білих штанах з окантовкою та вільною синю сорочку, яку зав'язала незвичайним способом, надавши їй особливого шику. Волосся дівчини акуратно укладено, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Неплях написала: "Хочеться мирного неба та теплих літніх ночей".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію моделі:

"Нам потрібен майстер клас із такого зав'язування сорочки".

"Красуня".

"Звідки така сорочка?"

"Ого, Кіра стала білявкою знову".

"Лінзи - топ. Дуже підходить".

"Красуня".

"Гарно".

"Вогонь".

"Прекрасна".

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