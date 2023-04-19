Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка кілька років тому здобула титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина після свого вояжу в Японії поділилася знімками з подорожі до Йорданії.

Так, раніше Анна показувала фото зі свого купання в холодній воді священної річки Йордан, через що оскандалилася. Як виявилось, дівчина зайшла у воду у довгій білій футболці, яку там на місці й купила, а під неї за правилами не одягла білизни, а мокра тканина прилипла до тіла, засвітивши зайве.

Тепер модель позувала на фото в розкішній атласній сукні соковитого зеленого кольору, яка підкреслила її силует на тлі скелястого пейзажу.

У підписі до публікації Неплях написала: "Ще одна вершина". А шанувальники відразу почали лайкати і коментувати нові знімки, засинаючи дівчину компліментами:

"Тут чудово все".

"Вогонь".

"Яка сукня".

"Квіточка".

"Так вдало підібраний колір сукні під навколишні кольори".

"Красуня. Така мила, позитивна, легка, яскрава".

"Неймовірно красиво. Дуже надихаючі фотографії".

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