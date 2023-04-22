Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри з нової трохи похмурої зйомки та поділилася цитатою з книги, яка її вразила.
Як видно, на нових чорно-білих знімках Дашу знято у фотостудії, деякі з фото портретні, а на деяких вона сидить на стільці. Перед камерою артистка з'явилася у вузькому чорному боді з відкритими плечима, яке підкреслило фігуру та декольте. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Астаф'єва поділилася цитатою з книги, яка її зачепила: "Щасливі все-таки нагадують хворих і потребують обережного поводження. Щастя кінець кінцем — це недуга душевної короткозорості, можливе воно тільки в умовах неповного обчислення обставин і неповного знання про речі. Гострий зір таке саме лихо, що й сліпота, й найнещасніші люди — астрономи, що на ясному сонці бачать прикрі плямки". Вразили слова нової книги. Знаю, більшість із вас її читали. Для мене - особисте відкриття".
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