Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська , яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова і брала активну участь у різних проектах, продовжує дивувати в Інстаграм. Часто Боржемська ділиться корисною інформацією всім, хто хоче схуднути.

Однак не забуває фітнес-тренер розповідати і про себе, публікуючи нові кадри в Інстаграмі. Цього разу їй вдалося вразити образом у Парижі.

«Моя мрія – поїхати до Парижа, випити кави з круасаном з видом на Ейфелеву вежу.

Походження круасанів оповите величезною кількістю міфів. Є версія, згідно з якою випічка у формі півмісяця була традиційною для Австрії ще з 1000 року.

В одному круасан без начинки близько 230 калорій. Зізнайтеся чесно, любите круасани?» – написала Боржемська.

У мережі ж підтримали мрію тренера:

«☕️ там гріх їх не скуштувати!; Вам так підходить Париж!! Дуже хороші!; о, крушани і Франція, то маленьке кохання; Яка сестричка молодець, яка здійснила Вашу мрію!; Хоча деякі вважають, що зараз не на часі відпочинок, Але ми не знаємо, що нас чекає завтра; Кожен має право на відпочинок».

Раніше знаменитість виклала мило фото з подругою та розповіла про свою подорож. Як видно, на нових фотографіях Марина знята зі своєю подругою Емілією.

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