Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", а також стала ведучою нового розважального шоу "ЄПітання", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри із прогулянки весняним Києвом.

Як видно, на нових знімках Леся зображена на пішохідному переході, який вона використовувала як подіум. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній коротка легка спідниця, яка підкреслила довгі стрункі ноги, та коротка шкіряна куртка. Волосся зірки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі модні окуляри та сяюча посмішка.

У підписі до публікації Нікітюк написала "Київ". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"Все у Лісі добре: і душа, і ноги".

"Ох ці ноги, ноги!"

"Кайфую від ваших ніг".

"Леся, що по ногах, де замовляла?"

"А це взагалі законно?"

"Красуня і ноги".

"Стильна Леся, та стильний Київ".

"Невже весна прийшла?"

"Леся, Ви чарівна".

"Ці ноги та в добрі руки".

"Ну що за ідеальна жінка!"

"Красива як церква, ноги як дзвіниця".

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