Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", а також стала ведучою нового розважального шоу "ЄПітання", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри із прогулянки весняним Києвом.
Як видно, на нових знімках Леся зображена на пішохідному переході, який вона використовувала як подіум. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній коротка легка спідниця, яка підкреслила довгі стрункі ноги, та коротка шкіряна куртка. Волосся зірки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі модні окуляри та сяюча посмішка.
У підписі до публікації Нікітюк написала "Київ". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:
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"Все у Лісі добре: і душа, і ноги".
"Ох ці ноги, ноги!"
"Кайфую від ваших ніг".
"Леся, що по ногах, де замовляла?"
"А це взагалі законно?"
"Красуня і ноги".
"Стильна Леся, та стильний Київ".
"Невже весна прийшла?"
"Леся, Ви чарівна".
"Ці ноги та в добрі руки".
"Ну що за ідеальна жінка!"
"Красива як церква, ноги як дзвіниця".
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