Переможниця "Танців зі зірками" Ілона Гвоздєва після розповіді про проблеми зі здоров'ям поділилася фото з новим чином.

Українська хореограф Ілона Гвоздєва , яка виходила на паркет "Танців з зірками" і навіть була переможницею з напарником одного з сезонів, продовжує ділитися особистими в Інстаграм. Нещодавно вона зізналася - її здоров'я знову погіршилося, з'явилася слабкість і утруднене дихання.

Тим не менш, вона намагається займатися собою, продовжує впорядковуватися і шукає причину таких змін в організмі.

Поділилася Гвоздєва також і сміливими фото, на яких показала себе у всій красі: "Без зайвих слів" – написала Ілона.

«Красуня; Неймовірна; Краса; Класний образ; Красуня!; Просто чарівна красуня дівчина; цікава постать» - написали у мережі.

Гвозедва останнім часом часто скаржиться на свій стан здоров'я. Спочатку вона мала застуду, потім почалася алергія, а тепер турбують і інші проблеми.

"Слухайте, я вже за останні місяці роблю вчетверте тест на ковід. Різні тести у мене були, і на ковід, і також на грип. На все, що тільки можна перевірити. По всіх тестах виходить негативно, я ніби здорова. Але по мого стану так не скажеш", - розповіла Ілона Гвоздєва.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.

Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.