Українська хореограф Ілона Гвоздєва , яка виходила на паркет "Танців з зірками" і навіть була переможницею з напарником одного з сезонів, продовжує ділитися особистими в Інстаграм. Нещодавно вона зізналася - її здоров'я знову погіршилося, з'явилася слабкість і утруднене дихання.
Тим не менш, вона намагається займатися собою, продовжує впорядковуватися і шукає причину таких змін в організмі.
Поділилася Гвоздєва також і сміливими фото, на яких показала себе у всій красі: "Без зайвих слів" – написала Ілона.
«Красуня; Неймовірна; Краса; Класний образ; Красуня!; Просто чарівна красуня дівчина; цікава постать» - написали у мережі.
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Гвозедва останнім часом часто скаржиться на свій стан здоров'я. Спочатку вона мала застуду, потім почалася алергія, а тепер турбують і інші проблеми.
"Слухайте, я вже за останні місяці роблю вчетверте тест на ковід. Різні тести у мене були, і на ковід, і також на грип. На все, що тільки можна перевірити. По всіх тестах виходить негативно, я ніби здорова. Але по мого стану так не скажеш", - розповіла Ілона Гвоздєва.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.
Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.