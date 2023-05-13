Відома співачка Юлія Саніна з The Hardkiss знову виблискуватиме на публіці вже зовсім скоро, тому показала новенький образ для Євробачення 2023 року.

Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, як відомо, цього року стала ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, а також встигла здивувати першим номером на відкритті пісенного конкурсу. Перед новим ефіром Юлії вдалося підкорити публіку, представивши свій новий образ, тож вона отримала багато компліментів.

Юлія Саніна цього разу вирішила поділитися з публікою захоплюючими моментами зі зйомок шоу. Вона розмістила посаду перед виходом нового ефіру. Раніше Саніна вже показала процес створення свого видатного образу для шоу, прочинивши двері у свою гримерну.

Цього ж разу Юлія Саніна підкорила образом, який було створено, щоб виділити всю красу та індивідуальність артистки.

Схоже, Юлія Саніна продовжує захоплювати своїх шанувальників цього разу не лише своїми яскравими виступами та цікавими подробицями зі зйомок. Разом з рештою учасників вона робить Євробачення-2023 Юлії доведеться вийти на сцену вже зовсім скоро.

«Цей день настав! Фінал Євробачення 2023 із Ліверпуля! До зустрічі в ефірі о 22:00 за Києвом» - написала Саніна під постом.

У мережі поділилися своєю думкою.

«Юля, будь ласка, залиште цей костюм на фінал, дуже просимо; Нам потрібен костюм у фіналі 😭 Дуже красива! 🤍; залиште костюм в ефір, будь ласка; Підкажіть, де брали костюм, у мене одна подружка хоче; So hot 🥵; костюм в ефір 🙏🏻; залиште костюм на фінал, дуже потрібно 😭дуже потрібен цей костюм на фінал».

Також Юлія Саніна виклала фрагмент відео зі свого виступу на сцені "Євробачення", яким підкорила не лише своїх шанувальників, а й зіркових колег.

Так, на кадрах можна побачити, що для європейської сцени Юлія Саніна та її колектив підготували потужний виступ. Спочатку артистка звернулася до глядачів англійською, а потім почала співати свою українську пісню "Маяк". Треба сказати, що фани "Євробачення" були в захваті від виступу українського колективу, адже The Hardkiss влаштували справжнє шоу з декораціями, шоу-балетом та незвичайними спецефектами.

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