На знятому відео можна побачити не лише українських захисників, та їхню військову базу, але зворушливе спілкування музиканта Артема Пивоварова з одним із військових.

Український артист Артем Пивоваров разом із своєю командою приїхав підтримати українських захисників. Зокрема, команда благодійного фонду "Я повертаюся знову додому" знову на Донеччині. Артист Артем Пивоваров поділився в Інстаграм відео зі своєї зустрічі із захисниками.

Артем Пивоваров показав, що спить разом із іншими військовими у казармі. Йому виділили місце на двоярусному ліжку. До того ж, волонтери та інші музиканти також ночували там. Військові пригостили своїх несподіваних гостей типово українською вечерею: гречаною кашею та консервованим лечо. Артем Пивоваров зізнався, що було дуже смачно.

На знятому відео можна побачити не лише українських захисників, та їхню військову базу, але зворушливе спілкування музиканта з одним із військових. Зокрема Артем Пивоваров отримав від солдата нашивку, а виконавець у відповідь дав йому свій волонтерський значок на згадку.

У коментарях під відео, користувачі мережі дякували Артему Пивоварову за все, що він робить. До того ж багато хто зазначав, наскільки важливо зараз підтримувати українських захисників:

"Відома людина у всьому світі, вминає гречку з лечо, браво! Навіть тепло на душі", "Сльози на очах. Дякую за допомогу нашим збройним силам", "Талант це дуже круто, але простота, щирість і людяність це справжній дар. вас відмінне виховання та гідні життєві цінності”.

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