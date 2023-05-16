Популярна українська актриса, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" та учасниця гумористичного колективу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару зробила важливе оголошення.

Ще недавно Ірина Сопонару, українська актриса та зірка "Жіночого кварталу" у спеціальному інтерв'ю висловила своє розчарування в тому, що її британський бойфренд ще не зробив їй пропозицію.

Цього разу Ірина здивувала своїх шанувальників радісною новиною про своє майбутнє весілля. У соціальній мережі Instagram вона поділилася хвилюючими подробицями свого важливого кроку у житті.

Щаслива Ірина Сопонару оголосила, що вона та її бойфренд, успішний британський підприємець Рис, офіційно заручені. Публікація в Instagram була супроводжена фотографією обручки, що захоплює своєю розкішшю та елегантністю.

Ірина Сопонару не могла приховати своєї радості та поділилася деталями того, як Рис зробив їй пропозицію. Він підготував особливий лист і листівку, на якій було зображено обручку з блискучим дорогоцінним камінням, а на задній стороні написано питання англійською мовою: "Ти вийдеш за мене заміж?".

Серед перших, хто привітав Ірину Сопонару із цим знаменним моментом, були її колеги та друзі із шоу-бізнесу. Популярна ведуча Леся Нікітюк відправила свої найщиріші вітання, а талановита танцівниця Ілона Гвоздєва висловила своє захоплення та сказала, що це просто неймовірна новина.

«Ми з Різом більше не зустрічаємося, тепер ми заручені!» - заявила Сопонару.

У мережі також вирішили висловити свою думку:

«Нарешті цей день настав!; Іра, а я казала тобі; Вітаю!!!; Вітаю мою рибку. Це неймовірно; Мої щирі вітання!!; Вітаю мою милу подругу! Дуже за тебе рада! Будь щаслива, прекрасна душа!; Прочитала першу пропозицію і аж похолола:) Вітаю!».

Ще недавно Сопонару визнавалася, що партнер поки не готовий до шлюбу, і Ірина не хоче його квапити чи стимулювати процес. Вона вважає, що це має бути бажання чоловіка і що він повинен зробити це так, як він це бачить.

«Я так довго заміж не виходила, щоб не бути тією жінкою, яка має трьох чоловіків і трьох дітей від цих чоловіків. Я не засуджую, просто маю своє бачення того, як мені хочеться. Точно на одному коліні. Класика. Всі ці пропозиції без обручки — це зашквар», — зізналася Сопонару.

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