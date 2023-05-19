Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею цього танцювального проекту, виховує зі своїм чоловіком двох дітей – дочку Валерію та сина Домініка. У День вишиванок танцівниця Ілона Гвоздьова вирішила показати фото своїх діток на сторінці в Інстаграм.

Ілона Гвоздьова зараз рідко бачиться із сином - через надто напружений графік, вона попросила батьків доглянути хлопчика і тепер малюк живе з ними. До того ж Домінік дуже боїться вибухів, які іноді лунають у Києві. Валерія залишилася з батьками у Києві.

Переможниця "Танців зі зірками" опублікувала два знімки. Перший - із сином, який позував у білій вишиванці з червоними вишитими візерунками. Його сестра Валерія, як справжня маленька модниця, вбралася у вишитий костюм. Він складався з червоної спідниці та вишиванки. Прикрашали вбрання квіткова вишивка із вкрапленнями колосків.

Ілона Гвоздьова у підписі до знімків закликала українців берегти свої традиції та передавати їх наступним поколінням. Переможниця "Танців із зірками" наголосила, що вишиванка – символ незламності українського духу, наша особливість на весь світ говорить про те, що українці – вільний народ.

Хореограф Ілона Гвоздьова додала: "Перебуваючи у Туреччині, я пишалася тим, що я українка і що кожен день наш народ бореться за свою свободу, незалежність та право на життя!".

Ілона Гвоздьова отримала море коментарів під фото. Багато хто писав наскільки симпатичні в неї діти:

"Які гарненькі, очей не відірвати від них. Сумую за вами", "Справжні Українці. Мирного дитинства діткам.", "Яка лапочка синочок у вас".

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