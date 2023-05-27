Анна Кошмал зі "Сватів" показала свого сина, що підріс. Зірка опублікувала фото у своєму блозі в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"А це шалене кохання, то взагалі... Найкращі ліки, мій найкращий друг, мій син, моя найбільша радість. Все одразу стає дрібним і неважливим поряд з ним", - написала Ганна Кошмал із "Сватів" під фото, де обіймала свого маленького сина.

А до цього Ганна Кошмал із "Сватів" показала, як тренується. Зірка поділилася своїми думками, займаючись йогою.

"Я це до того, що всі свої внутрішні проблеми та негативні емоції я приношу на килимок і там їх залишаю. Це найсильніша робота зі стресом, через дихання і тіло. Таким чином я зберігаю свою екологічність у спілкуванні з родичами та оточуючими людьми, будь ласка, якщо відчуваєте психологічну напругу у собі, знайдіть безпечний спосіб її звільнити, щоб ніхто від цього більше не постраждав", - написала Ганна Кошмал із "Сватів". На кадрах зірка стояла у планці, вражаючи своїми здібностями. А поруч можна побачити маленького сина, який грав у гаджеті, доки мама була зайнята.

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