Популярний український ресторатор та переможець кулінарного шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко запропонував українцям незвичайну страву – млинці з капустою. Є багато варіантів начинки для млинців – від традиційного солодкого сиру, маку або бананів до м'якого солоного сиру, з лососем, ікрою, фаршем та іншими варіантами. Однак Євген Клопотенко впевнений, що млинці з капустою приємно здивують вас своїм смаком.

"Пропоную зробити до них начинку з тушкованої капусти з кропом, щоб вийшли напрочуд смачні млинці. Як же ароматно буде! Подавайте млинці зі сметаною, занурюйте в соус з йогурту з дрібно нарубаним часником або гострою аджикою", - радить Євген Клопотенко.

Для приготування знадобляться:

Тісто на млинці:

140 г борошна

350 мл молока 2,5%

2 яйця

1 ч. л. цукру

2 ст. л. соняшникової олії

щіпка солі

Для начинки:

400 г капусти білокачанної

1 морква

1 цибуля

2 ст. л. соняшникової олії

2 горошини запашного перцю

50 мл води

? ч. л. сушеного кропу

1 лавровий лист

сіль та перець за смаком.

Приготування:

Для початку варто приготувати начинку. Наріжте 400 г білокачанної капусти дрібною соломкою, цибулю - середнім кубиком, а моркву потріть на тертці.

На розігріту сковорідку із 2 ст. л. соняшникової олії покладіть цибулю смажте 1 хвилину, помішуючи. Потім додайте|добавляйте| натерту моркву, обсмажуйте ще 2 хвилини і потім покладіть капусту. Додайте сіль, перець та лавровий лист. Накрийте кришкою та тушкуйте 10 хвилин. Потім влийте 50 мл води, накрийте кришкою і гасіть 20 хвилин, періодично заважаючи.

За 5 хвилин до завершення приготування додайте ½ ч. л. сушеного кропу. Потім приберіть із вогню, змініть кришку або пересипте в тарілку. Нехай остигає, а ви переходите до приготування млинців.

Тепер можна зайнятися тестом та млинцями. У миску вбийте 2 яйця та додайте 1 ч. л. цукру та щіпку солі. Збивайте віночком до розчинення цукру. Влийте половину молока – 175 мл. Перемішайте і додавайте порційно 140 г борошна, не переставайте збивати віночком. Влийте другу половину молока – 175 мл та 2 ст. л. олії. Вимішайте віночком до об'єднання всіх інгредієнтів. У вас має вийти рідке тісто без грудочок. Добре розігрійте сковороду і смажте приблизно по 30 секунд кожен із двох сторін.

Тепер, коли все готове, можна робити страву. Беріть млинець, викладайте на нього приблизно 1 ст. л. начинки з капусти та загортайте. Подавайте млинці до столу з соусами - можна зі сметаною, аджикою або тим, що найбільше любите.

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