Популярний український ресторатор та переможець кулінарного шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко запропонував українцям незвичайну страву – млинці з капустою. Є багато варіантів начинки для млинців – від традиційного солодкого сиру, маку або бананів до м'якого солоного сиру, з лососем, ікрою, фаршем та іншими варіантами. Однак Євген Клопотенко впевнений, що млинці з капустою приємно здивують вас своїм смаком.
"Пропоную зробити до них начинку з тушкованої капусти з кропом, щоб вийшли напрочуд смачні млинці. Як же ароматно буде! Подавайте млинці зі сметаною, занурюйте в соус з йогурту з дрібно нарубаним часником або гострою аджикою", - радить Євген Клопотенко.
Для приготування знадобляться:
Тісто на млинці:
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140 г борошна
350 мл молока 2,5%
2 яйця
1 ч. л. цукру
2 ст. л. соняшникової олії
щіпка солі
Для начинки:
400 г капусти білокачанної
1 морква
1 цибуля
2 ст. л. соняшникової олії
2 горошини запашного перцю
50 мл води
? ч. л. сушеного кропу
1 лавровий лист
сіль та перець за смаком.
Приготування:
Для початку варто приготувати начинку. Наріжте 400 г білокачанної капусти дрібною соломкою, цибулю - середнім кубиком, а моркву потріть на тертці.
На розігріту сковорідку із 2 ст. л. соняшникової олії покладіть цибулю смажте 1 хвилину, помішуючи. Потім додайте|добавляйте| натерту моркву, обсмажуйте ще 2 хвилини і потім покладіть капусту. Додайте сіль, перець та лавровий лист. Накрийте кришкою та тушкуйте 10 хвилин. Потім влийте 50 мл води, накрийте кришкою і гасіть 20 хвилин, періодично заважаючи.
За 5 хвилин до завершення приготування додайте ½ ч. л. сушеного кропу. Потім приберіть із вогню, змініть кришку або пересипте в тарілку. Нехай остигає, а ви переходите до приготування млинців.
Тепер можна зайнятися тестом та млинцями. У миску вбийте 2 яйця та додайте 1 ч. л. цукру та щіпку солі. Збивайте віночком до розчинення цукру. Влийте половину молока – 175 мл. Перемішайте і додавайте порційно 140 г борошна, не переставайте збивати віночком. Влийте другу половину молока – 175 мл та 2 ст. л. олії. Вимішайте віночком до об'єднання всіх інгредієнтів. У вас має вийти рідке тісто без грудочок. Добре розігрійте сковороду і смажте приблизно по 30 секунд кожен із двох сторін.
Тепер, коли все готове, можна робити страву. Беріть млинець, викладайте на нього приблизно 1 ст. л. начинки з капусти та загортайте. Подавайте млинці до столу з соусами - можна зі сметаною, аджикою або тим, що найбільше любите.
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