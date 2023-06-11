Не всім людям від природи дана гарна фігура, іноді доводиться орати, щоб скинути зайву вагу і упорядкувати свої форми. Особлива увага приділяється зіркам, які своїм прикладом надихаються звичайних людей на схуднення. Так, деяким із селебріті вдалося прямо-таки вразити результатами скидання ваги. Про це пише Depo.ua.

Олександра Зарицька: - 20 кілограмів

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька зіткнулася з жорсткою критикою через свої пишні форми. І довгий час артистка сприймала себе такою, як є. Однак, Сашко зважилася взяти участь у "Танцях зі зірками", де почала стрімко втрачати вагу – лише за перший місяць співачка скинула 12 кг. Тепер результати просто вражають – Саша скинула вже близько 20 кілограмів і чудово почувається.

Настя Каменських: - 20 кілограмів

Настя Каменських в останні роки відкрито показує свою ідеальну фігуру, публікуючи в соцмережах фото в купальниках та відвертих вбраннях. Проте форми артистки не завжди були бездоганними. Раніше зірка мала зайву вагу, яку складно було приховати за сценічним вбранням. Зараз уже минуло кілька років після стрімкого схуднення Насті, але вона все одно має чудову форму, хоч і зізнається, що не завжди є час на спорт.

Оля Цибульська: - 15 кілограмів

Відома співачка та телеведуча Оля Цибульська теж мала проблеми із вагою. Якоїсь миті зірка зрозуміла, що не хоче бачити себе на фото та відео із зайвими кілограмами і почала худнути. Для цього вона віддалася до рук досвідченого дієтолога, яка й порадила співачці особливий режим харчування. Оля дотримувалась інтервального голодування, і таким чином перестала їсти і пити після 19 вечора і кілограми почали танути, як лід на сонці. Хоча Оля і схудла рік тому, вона досі виглядає неймовірно і не страждає на зайві кілограми.

Маша Єфросиніна: - 20 кілограмів

Відома телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна на початку своєї кар'єри була у своїй максимальній вазі. Заїзду не приховує, що була повною і через це комплексувала. Так, у свої 22 роки артистка важила 86 кілограмів. У якийсь момент життя телезірка взяла себе в руки, переглянула харчування та ставлення до життя загалом. Таким чином їй вдалося сильно схуднути і тепер вона не соромиться позувати для камер у вбраннях, що облягають, і навіть у білизні. І може собі це дозволити – у 42 роки Маша важить 64 кіло.

Наталія Могилевська: - 15 кілограмів

Наталка Могилевська за довгі роки творчості була різною – вона змінювала іміджі, вбрання, образи, змінювалась також і її вага. 2016-го зірка досягла своєї максимальної ваги і вирішила, що так більше не може продовжуватися. Могилевська почала займатися йогою та переглянула своє харчування. Завдяки цьому вона спочатку скинула 15 кілограмів, а потім ще п'ять, щоправда, останніми роками вона постійно бореться з кількома кілограмами.

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