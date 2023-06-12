Українська хореографка Альона Шоптенко відзначила п'ятий день народження свого сина, поділившись архівними фотографіями, включаючи знімок, зроблений одразу після його народження.

У своєму Instagram Шоптенко розповіла про свято у їхній родині. Її синові Олексію виповнилося п'ять років. Зіркова мама зворушливо привітала малюка з днем ​​народження. Олена прикрасила квартиру синьо-жовтими повітряними кулями та влаштувала для нього день пригод.

Хореограф також сфотографувала свого сина поруч із динозаврами, що є його улюбленим заняттям та опублікувала щасливе сімейне відео.

Також Шоптенко звернулася до дитини:

"Я люблю тебе до місяця і назад, і це безліч разів! З твоїм першим ювілеєм, Олексію", - звернулася Альона до свого сина, додавши, що щастя - це бачити дітей щасливими.

Зазначимо, Шоптенко разом із сином Олексієм після повномасштабного вторгнення Росії поїхала до Австрії і оселилася у Відні. Кілька тижнів тому танцівниця ненадовго приїжджала до рідного Києва, але знову виїхала з України.

Альона Шоптенко також показала кілька архівних фотографій із сином, а також свіже фото святкування.

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