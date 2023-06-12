Українська хореографка Альона Шоптенко відзначила п'ятий день народження свого сина, поділившись архівними фотографіями, включаючи знімок, зроблений одразу після його народження.
У своєму Instagram Шоптенко розповіла про свято у їхній родині. Її синові Олексію виповнилося п'ять років. Зіркова мама зворушливо привітала малюка з днем народження. Олена прикрасила квартиру синьо-жовтими повітряними кулями та влаштувала для нього день пригод.
Хореограф також сфотографувала свого сина поруч із динозаврами, що є його улюбленим заняттям та опублікувала щасливе сімейне відео.
Також Шоптенко звернулася до дитини:
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"Ми вже в Криму": деокупація півострова почалася, українцям пояснили план
Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" повідомив про нещастя: "Ось вона, інша сторона волонтерства…"
Введення військ НАТО в Україну, наскільки це реально: "В Америці на цю тему..."
Андре Тан несподівано висловився про те, що думають люди про українців за кордоном: "Маски зірвані"
"Я люблю тебе до місяця і назад, і це безліч разів! З твоїм першим ювілеєм, Олексію", - звернулася Альона до свого сина, додавши, що щастя - це бачити дітей щасливими.
Зазначимо, Шоптенко разом із сином Олексієм після повномасштабного вторгнення Росії поїхала до Австрії і оселилася у Відні. Кілька тижнів тому танцівниця ненадовго приїжджала до рідного Києва, але знову виїхала з України.
Альона Шоптенко також показала кілька архівних фотографій із сином, а також свіже фото святкування.
Останні новини України:
Нагадаємо, Шоптенко з "Танці зі зірками" з-за кордону терміново звернулася до українців.
Також Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танці зі зірками" вразила новими кадрами.
А ще Politeka писала, що Олена Шоптенко із "Танці зі зірками" показала особливі речі, які забрала з України.