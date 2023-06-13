Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів, що Ліза Ющенко живе в рф та відмовчується про війну росії проти України.

"Ну а звання "чмоня тижня" цього разу отримує Ліза Ющенко. Вона сестра Маші Єфросиніної і екс-невістка Віктора Ющенка, яка живе в росії. Вона, як і раніше, боїться вимовляти слово війна. У свій день народження Ліза опублікувала в Instagram своє життєрадісне фото і побажала собі, а далі цитую: "Щоб закінчилося пекло і настав мир". Ну і зрозуміло, що написала вона це російською, напевно, для своєї руської аудиторії, — заявив Слава Дьомін.

Слава Дьомін наголосив, що взагалі від початку повномасштабного російського вторгнення Ліза Ющенко написала про війну лише двічі.

"І все. Це при тому, що її сестра Маша пише про це щодня. Ну і нагадаю, що екс-невістка Ющенка сім років тому вийшла заміж вдруге за російського бізнесмена", — додав Слава Дьомін.

До повномасштабної війни між Лізою Ющенко та Машею Єфросиніною були теплі стосунки. Сестри разом літали на відпочинок, збиралися сім'ями і публікували спільні фото. Але після 24 лютого 2022 все змінилося. Єлизавета не змогла публічно назвати росію агресоркою, тому тепер, як зізналася Марія, спілкування майже звелося до нуля.

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