"Мастер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, як правильно приготувати квашені баклажани на зиму. Кулінар Литвинова пропонує приготувати квашені баклажани з хрусткою начинкою.

Рецепт квашених баклажанів

Інгредієнти:

  • 1,5 кг баклажанів
  • 300 г моркви
  • 150 г солодкого перцю
  • 1 гострий перець
  • 40 г часнику
  • 100 г зелені (петрушка, базилік, кінза, селера)
  • 1 л води для бланшування
  • 30 г солі для бланшування
  • 1 л води для маринаду
  • 50 г солі для маринаду
  • 4 лаврові листи
  • 1 чайна ложка перцю горошком

Приготування:

Популярні новини зараз

Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"

Страшної сили вибух пролунав у росії, багато жертв: що відомо на даний момент

Неякісний "напій" забрав життя чотирьох одеситів, ще 7 у лікарні: деталі трагічної покупки

Найбільша ракетна атака на Львів: кількість жертв продовжує зростати

"Сокирою по голові": подробиці нічного жахіття в Києві
Показати ще

Почнемо з підготовки баклажанів: зробіть наскрізний надріз у баклажані, залишивши його цілісним з двох кінців, і видаліть плодоніжку. Потім відправте їх на бланшування в каструлю з водою та сіллю, ділиться "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова.

Поки баклажани бланшуються, готуємо маринад. Залийте окропом спеції (лавровий лист, перець горошком) і залиште наполягати.

Приготуйте начинку: подрібніть зелень та часник, натріть моркву і наріжте болгарський перець соломкою. Добре перемішайте усі інгредієнти.

Коли баклажани стануть м'якими, дістаньте їх із каструлі та встановіть під прес на 30-40 хвилин, щоб видалити гіркоту та зберегти пружність. До солоної води додайте селеру, розповідає "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова.

Після остигання баклажанів, начиніть фарширувати їх приготованою начинкою і обмотувати селерою. Також "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова зауважує, потім залийте готові баклажани холодним маринадом через сито. Для квашення оберіть широку плоску ємність. Накрийте марлею та залиште на 5-7 днів для процесу бродіння.

Останні новини України:

Нагадаємо, загроза вибуху на АЕС: названо регіони України, які в зоні небезпеки

Також Politeka повідомляла, чого хоче путін в обмін на розмінування Запорізької АЕС.

А ще Politeka писала, що МОЗ дало українцям нові рекомендації: що робити, якщо радіаційна аварія застала на вулиці