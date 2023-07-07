Колишня суддя кулінарного проекту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова запропонувала рецепт, який урізноманітнить ваш стіл.

"Мастер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, як правильно приготувати квашені баклажани на зиму. Кулінар Литвинова пропонує приготувати квашені баклажани з хрусткою начинкою.

Рецепт квашених баклажанів

Інгредієнти:

1,5 кг баклажанів

300 г моркви

150 г солодкого перцю

1 гострий перець

40 г часнику

100 г зелені (петрушка, базилік, кінза, селера)

1 л води для бланшування

30 г солі для бланшування

1 л води для маринаду

50 г солі для маринаду

4 лаврові листи

1 чайна ложка перцю горошком

Приготування:

Почнемо з підготовки баклажанів: зробіть наскрізний надріз у баклажані, залишивши його цілісним з двох кінців, і видаліть плодоніжку. Потім відправте їх на бланшування в каструлю з водою та сіллю, ділиться "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова.

Поки баклажани бланшуються, готуємо маринад. Залийте окропом спеції (лавровий лист, перець горошком) і залиште наполягати.

Приготуйте начинку: подрібніть зелень та часник, натріть моркву і наріжте болгарський перець соломкою. Добре перемішайте усі інгредієнти.

Коли баклажани стануть м'якими, дістаньте їх із каструлі та встановіть під прес на 30-40 хвилин, щоб видалити гіркоту та зберегти пружність. До солоної води додайте селеру, розповідає "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова.

Після остигання баклажанів, начиніть фарширувати їх приготованою начинкою і обмотувати селерою. Також "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова зауважує, потім залийте готові баклажани холодним маринадом через сито. Для квашення оберіть широку плоску ємність. Накрийте марлею та залиште на 5-7 днів для процесу бродіння.

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