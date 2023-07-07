"Мастер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, як правильно приготувати квашені баклажани на зиму. Кулінар Литвинова пропонує приготувати квашені баклажани з хрусткою начинкою.
Рецепт квашених баклажанів
Інгредієнти:
- 1,5 кг баклажанів
- 300 г моркви
- 150 г солодкого перцю
- 1 гострий перець
- 40 г часнику
- 100 г зелені (петрушка, базилік, кінза, селера)
- 1 л води для бланшування
- 30 г солі для бланшування
- 1 л води для маринаду
- 50 г солі для маринаду
- 4 лаврові листи
- 1 чайна ложка перцю горошком
Приготування:
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Почнемо з підготовки баклажанів: зробіть наскрізний надріз у баклажані, залишивши його цілісним з двох кінців, і видаліть плодоніжку. Потім відправте їх на бланшування в каструлю з водою та сіллю, ділиться "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова.
Поки баклажани бланшуються, готуємо маринад. Залийте окропом спеції (лавровий лист, перець горошком) і залиште наполягати.
Приготуйте начинку: подрібніть зелень та часник, натріть моркву і наріжте болгарський перець соломкою. Добре перемішайте усі інгредієнти.
Коли баклажани стануть м'якими, дістаньте їх із каструлі та встановіть під прес на 30-40 хвилин, щоб видалити гіркоту та зберегти пружність. До солоної води додайте селеру, розповідає "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова.
Після остигання баклажанів, начиніть фарширувати їх приготованою начинкою і обмотувати селерою. Також "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова зауважує, потім залийте готові баклажани холодним маринадом через сито. Для квашення оберіть широку плоску ємність. Накрийте марлею та залиште на 5-7 днів для процесу бродіння.
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