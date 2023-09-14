Ранок для росіян продовжує бути тривожним, після вибухів в окупованому Криму повідомляється про потужну пожежу в Саратові.

Потужна пожежа спалахнула біля Саратова. Після вибуху у небо здійнявся стовп диму, пише Politeka.net з посиланням на місцеві пабліки.

Пожежа після вибуху почалася на газопроводі.

«За повідомленням диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", відбулася розгерметизація на газопроводі d-1000 (1-га нитка газопроводу Піщаний-Умет-Сторожівка) з подальшим горінням», - повідомляють росіяни.

"Ранок по-літньому гарячий",

"Жест доброї волі",

"Який грибок виріс у Саратові",

"Вчора субмарина, а сьогодні газопровід", - коментують користувачі соцмереж.

Додамо, що тим часом в окупованому Криму продовжується вибуховий ранок. Вибухи прогриміли в районі Євпаторії.

За деякими даними, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683 — по вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників.

За непідтверджиними даними атака відбулася на базу ППО недалеко від Євпаторії.

Тим часом міноборони рф стверджує про атаку на патрульний корабель «Сергій Котов» в Чорному морі. Стверджується, що всі дрони були знищені.

Додамо, що росіяни розосереджуються по Чорному морю, боячись загрози з боку ЗСУ.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що окупанти вже не вважають пункти базування такими безпечними, як вони раніше думали.

"Корабельне угруповання ворога розташоване за 100 морських миль від українського берега, але біда у тому, що берег на них насувається. Вся їх потужність - законна ціль для ЗСУ", - додала Гуменюк.

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Нагадаємо також, що після нових вибухів в Кримі з'явилася вогняна хмара.

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