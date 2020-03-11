Постійні зриви Росією будь-яких домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі ставлять під сумнів подальшу можливість дотримання Мінських угод

На даний момент вихід з «Мінська» не декларується ні Києвом, ні президентом Володимиром Зеленським, однак є певні натяки.

Таку думку в ефірі Politeka-online озвучила кандидат філософських наук Олександра Решмеділова. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Зустріч в «нормандському форматі», яка повинна відбутися в квітні Берліні, страхує мінські домовленості, однак чим більше український президент занурюється в переговори, тим більше він розуміє, що опинився в певній пастці.

Вийти з угод – значить, накликати на себе клеймо сторони, яка не зацікавлена в припиненні війни, незважаючи на те, що Україна виконувала свою частину домовленостей. Тому поки що все обмежується непрямими посиланнями.

«Натяки, півтони, між рядків – це всі спроби або підігріву інтересу, або певних торгів, чого не виключаю», – пояснила гостя студії.

Зеленський сам визнає, що французька і німецька сторони не захочуть відходити від тих домовленостей, які вже є, як і росіяни, котрі наполягають на тому, щоб Україна виконувала «домашнє завдання», абсолютно не виконуючи своє.

Вона додала, що з появою Андрія Єрмака в якості керівника Офісу президента не очікувалося погіршення з Російською Федерацією у вигляді ультиматумів та ескалації.

«Можливо, не вкладалися б в ті дедлайни в чотири місяці, які були відміряні від Парижа, за різними обставинами. Не виходить реалізувати тишу, не виходить домовлятися про розведення, не виходить гарантувати голосування, які повинні бути проведені до зустрічі в Берліні. Тобто ті моменти, де умовно кажучи, є сповзання дедлайнів», – наголосила Решмеділова.

Проте нинішнє загострення на фронті, перестановки в МЗС і так далі можуть суттєво посунути терміни зустрічі "нормандської четвірки".

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