Президент Володимир Зеленський зробив собі тільки гірше в ситуації із заручниками у Луцьку
Як передає Politeka.net, таку думку озвучила журналістка Світлана Крюкова в інтерв'ю Politeka online.
"Відео тепер у нас будуть часто. Зеленський повинен готуватись до того, що він відкрив "ящик Пандори", і тепер йому доведеться працювати практично актором одного театру. Йому будуть записувати відео, піддаючи шантажу та маніпуляціями з ось такими ось заручниками", - зазначила журналістка.
За її словами, реакція президента на теракт у Луцьку розв'язала руки людям, які жадають визнання і слави.
"Його (Максима Кривоша - ред.) головний заклик полягав у тому, щоб звернути на себе увагу якомога більше журналістів. Він свого домігся, а вишенькою на торті стало звернення Зеленського. Сам президент, який пізніше видалив відео, розумів, що так робити було не можна", - зазначила журналістка.
Потрійний перерахунок пенсій в Україні: хто і коли отримає підвищені виплати
Курс 23 гривні за долар: розкрито небезпечна схема НБУ, заява міністра
"Боляче дивитися": блондинка з "Квартал 95" переборщила зі шпагатом, кадри конфузу
Молодший онук Пугачової справив фурор своєю зовнішністю: «Красунчик хороший»
Пізніше відео з офіційних аккаунтів президента було видалене.
Нагадаємо, 21 липня автобус із людьми взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, погрожував підірвати автобус, але в результаті сам здався правоохоронцям.
Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.
Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.
Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.