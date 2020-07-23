Президент Володимир Зеленський зробив собі тільки гірше в ситуації із заручниками у Луцьку



Як передає Politeka.net, таку думку озвучила журналістка Світлана Крюкова в інтерв'ю Politeka online.

"Відео тепер у нас будуть часто. Зеленський повинен готуватись до того, що він відкрив "ящик Пандори", і тепер йому доведеться працювати практично актором одного театру. Йому будуть записувати відео, піддаючи шантажу та маніпуляціями з ось такими ось заручниками", - зазначила журналістка.



За її словами, реакція президента на теракт у Луцьку розв'язала руки людям, які жадають визнання і слави.

"Його (Максима Кривоша - ред.) головний заклик полягав у тому, щоб звернути на себе увагу якомога більше журналістів. Він свого домігся, а вишенькою на торті стало звернення Зеленського. Сам президент, який пізніше видалив відео, розумів, що так робити було не можна", - зазначила журналістка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, який захопив автобус і тримав у заручниках людей. Зеленський записав відео, сказавши ті слова, які зловмисник вимагав.

Пізніше відео з офіційних аккаунтів президента було видалене. Нагадаємо, 21 липня автобус із людьми взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, погрожував підірвати автобус, але в результаті сам здався правоохоронцям.

Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.