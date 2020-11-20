Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко виступив проти свавілля мерів у зв'язку з місцевими виборами

Він розповів про альтернативу карантину вихідного дня в ефірі Politeka on-line (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Міські голови в непростій ситуації намагаються витягнути своїх виборців на вибори, тому що другий тур - в більшості обласних центрів відбудеться 22 листопада, сьогодні вони, умовно кажучи, послали уряд і президента, і в значній мірі підставили малий і середній бізнес, тому що поліція все одно перевіряла ресторани і кафе, виставляла їм штрафи", - обурився Микола Томенко.

Політик виступив за суворе виконання рішень, прийнятих урядом, навіть якщо вони не завжди правильні. На думку лідера партії "Рідна країна", мерів-порушників потрібно відправляти у відставку:

"Думаю, що це неправильна історія, хоч я і противник карантину вихідного дня, але шанувальник того, що коли приймається рішення, його потрібно спочатку скасувати, але на етапі, коли воно діє - потрібно виконувати. Тому "сепаратизм" мерів - небезпечна штука, її необхідно придушувати, не допускати, зробити все, щоб ті люди, які за те, щоб зберегтися на посаді міського голови і використовувати бюджетні кошти, готові ризикувати здоров'ям людей, пріоритетом права і законності, повинні були, навпаки, поплатитися посадами на цих виборах".

Микола Томенко звернувся до українців із закликом не допускати розколу і свавілля у важких умовах карантину:

"Застерігаю всіх - і українське суспільство, і українську владу, що крім усіх ризиків, про які йшлося раніше: дефіцит бюджету, непрофесійного уряду, кадрової чехарди, потрібно реагувати на те, щоб карантин не призвів ще до таких сепаратистських настроїв, коли керівник кожного села чи ОТГ визначатиме, чи діє карантин на території його села чи не діє, залежно від того, як вважають за потрібне. Тому єдині карантинні правила і жорсткі вимоги до виконання єдиних правил - це набагато краще, ніж карантин вихідного дня або якісь інші ініціативи, які сьогодні пропонує уряд".

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