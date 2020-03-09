Санкції, які західні країни ввели проти Російської Федерації лише символічний жест, який практично нічого не значить

Про це повідомив політолог Олександр Морозов під час розмови з журналістами видання Главред.

Він вважає, що для Кремля, введені обмеження не мають ніякого практичного значення. Справа в тому, що санкції не завдають ніякого удару по економіці Російської Фелераціі. Крім того, росіяни навчилися обходити введені обмеження і продовжують вести масштабний бізнес з європейськими компаніями.

Крім того, у цьому питанні важливо розуміти зовсім інше. Адже, виходить, що Захід в даний час не розглядає санкції як інструмент війни проти Російської Федерації.

За словами політолога, якщо б західні країни поставили перед собою мету придушити чи знищити РФ, почавши при цьому економічну війну, то санкції виглядали зовсім інакше. Вони тоді були більш серйозними, такими, які мали б для російської економіки величезні наслідки.

Тому, на думку експерта, введені санкції можна розцінювати лише як жест незгоди західних країн з політикою Кремля.

Олександр Морозов зазначає, абсолютно зрозуміло, що висловлювати незгоду, і оголошувати війну - це зовсім різні речі. Введені санкції просто висловлюють протест, але вони не завдають нищівного удару по російській економіці.

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