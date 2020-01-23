Ті, хто мріють, що російський президент Володимир Путін залишить Україну в спокої після 2024 року, глибоко помиляються

Таку думку у своєму блозі висловив відомий письменник Ян Валєтов, передає Politeka.

За його словами, Путін ідеєю переписати Конституцію фактично відроджує СРСР «з Політбюро, ЦК КПРС і вічно живим Генеральним Секретарем». У комплекті йдуть КДБ, система доносів і громадські помічники влади.

«Все це вже було. Недавно. Різниця виключно в більшому технічному й економічному розвитку. Тобто, витирати попу шматочками газети Правда вже не вийде, і це добре. А ось з приводу технічних можливостей контролю лояльності "1984" може піти покурити», – іронізує автор.

Новий «Радянський Союз», про повернення в який мріяли тисячі росіян, сьогодні такий же сильний і брехливий, як тоді, але куди більш небезпечний не тільки для громадян РФ, але і для найближчих сусідів.

«Ви думаєте, що пішли? А вас ніхто і ніколи не відпускав! Хто там наївно вважав, що Путін залишить посаду після 2024 року? Ага! Два рази! Неважливо, як буде ім'я наступного президента Росії. Правитиме Путін. Поки житиме, а житиме він довго.», – підкреслив Валєтов.

Тому не варто сподіватися, що війна на Донбасі закінчиться чи Росія поверне Крим, адже, за словами письменника, не для того організували і фінансували Донбас, щоб його замиряти.

«Прогнемося - станемо їх частиною. Воно вам треба, га?», – резюмує автор.

Раніше ми писали про те, що на Донбасі людей змушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи звільненнями і припиненням виплат пенсій.

Нагадаємо, Путін остаточно випав з реальності, нова істерика потрапила на відео.

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