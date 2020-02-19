Президентові пора усвідомити, що вже давно пора діяти рішуче

Ескалація на Донбасі й обстріл бойовиками позицій ЗСУ в Золотому показав, що Росія вирішила більше не церемонитися з Україною

У цій ситуації Зеленському і його команді пора усвідомити, що час виборчої кампанії пройшов, і настала пора усвідомити те, що на них лежить повна відповідальність за все, що відбувається в країні, впевнений український журналіст Роман Цимбалюк, про що він і розповів на своєму каналі в YouTube. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, український президент і його оточення стали заручниками передвиборних обіцянок.

«Вони нам говорили про те, що вони – люди миру, що потрібно лише припинити стріляти, що вони – у сенсі Зеленський – готові навіть втрачати свій рейтинг заради цього миру. Але чомусь нічого за ці місяці не сталося», – констатує Цимбалюк і тут же пояснює, що президент і Ко продовжують вести політику обіцянок.

Він упевнений: через дев'ять місяців після виборів Зеленському потрібно не тільки повторювати мантру про «пацифизм», «миротворчість», «примирення», але і не забувати говорити про те, що Україна має право і буде використовувати всі свої можливості і сили для того, щоб захищати свою країну.

«Ніякої дороги до миру немає, і це треба усвідомлювати. Тому що якщо ви говорите про те, що потрібно припинити стріляти, то давайте задамося питанням: «А що хочуть люди з іншого боку лінії зіткнення, що хоче запоребрик?»», – цікавиться журналіст.

Цимбалюк підкреслює той факт, що росіянам все одно, хто при владі в нашій країні. У них є стратегічні та геостратегічні завдання. В Україні, наприклад, вони хочуть всіма силами посіяти хаос:

«Зараз складається ситуація, що українське суспільство, яке втомилося від війни на диванах, та яке проголосувало за Зеленського виключно заради цих обіцянок миру, воно розчаровується в ньому, тому що їх обіцянки не втілені в життя. І друга частина суспільства, які чудово усвідомлювали, що мантри про мир безпідставні, вважають, що Володимир Олександрович не виконує свої обов'язки як Головнокомандувач».

Називаючи події на Донбасі провокацією, Зеленський не відмовляється від мирного процесу, який «почав просуватися хоч і невеликими, але нестримними кроками».

«Про що говорить Володимир Олександрович? Які мирні кроки? Щось змінилося на лінії зіткнення? Змінилася кількість загиблих? Те, що вдалося вирішити ряд гуманітарних питань, – добре, але не варто сприймати обмін полоненими як крок до миру. Під час бойових дій так буває, що гуманітарні акції проходять. Але росіяни не вирішили головної задачі: вони хочуть, щоб наступного президента України (якщо така посада, разом з Україною, збережеться) призначали безпосередньо в Кремлі, а не обирали, – резюмував Цимбалюк.

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