Несподіваний конфуз стався під час виступу Володимира Зеленського у Нових Санжарах

У четвер, 5 березня, підійшов до кінця карантин українців та іноземців, евакуйованих з китайського Уханю після початку епідемії коронавірусу і розміщених в санаторії у Нових Санжарах. З цього приводу президент особисто прибув в населений пункт (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз).

Він звернувся до людей, які через 14 днів нарешті зможуть вийти з карантину.

«Хочу подякувати вам, що ви витримали ці два тижні. Молодці. Всім бажаємо здоров'я», - заявив президент.

Втім, виступ Зеленського не обійшовся і без конфузу. Так, президент звернувся до іноземців, які були евакуйовані разом з українцями і провели у Нових Санжарах останні два тижні. Голова держави запропонував їм ненадовго затриматися в Україні, розповівши їм про туристичну привабливість нашої країни.

«Побудьте трохи в Україні, це дуже важливо. Зараз той час, коли можна займатися туризмом. Ви бачите, навіть у порівнянні з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість випадків, і ми їх контролюємо. У нас чудова країна і багато місць, де можна нормально відпочити, поки вся ця вірусна історія пройде, а вона обов'язково пройде», - заявив президент.

Але як тільки Зеленський закінчив свою думку, над його головою голосно закаркали ворони. Президент посміхнувся і вказав на них рукою, вважаючи це знаком, що його слова «підтверджені».

«Навіть природа нас підтримує», - зауважив Зеленський.

Втім, традиційно каркання ворон вважається швидше зловісним знаком, який часто використовується в якості символізму в кіно.

Нагадаємо, що Зеленський побував на виписці із санаторію Нових Санжар 45 українців, 27 іноземців, а також усіх, хто супроводжував літаків, в тому числі, екс-міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке.

Під час свого звернення до іноземців президент також запросив людей "приїхати відпочити" в цьому санаторії ще раз. Мабуть, глава держави розраховує на те, що евакуйовані забули той "теплий" прийом з камінням, БТРами і криками "везіть їх у Чорнобиль", який їм надали два тижні тому по приїзду в Нові Санжари.

Нагадаємо, Зеленський відмочив на зустрічі з евакуйованими в Санжарах після побоїща.

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