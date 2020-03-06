Президент Володимир Зеленський з'явиться на обкладинці популярного журналу, однак в мережу потрапили знімки, де він позує разом з іншою жінкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прессекретаря президента Юлію Мендель.

«У президента обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер – наше спільне фото», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Зеленський позує разом з Мендель. Проте дівчина зізналася, що «на обкладинці, звичайно, тільки президент». Тим не менше, користувачі мережі скептично поставилися до такого вояжу дівчини.

«Ленка, то Ленка патли то менделісі поповидирає», «Хм. І Менделиха поруч з бубоч*ою в шовковому халатику. Хм», «піндець Пендельше....#лєнкабренд порве», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Зеленський "закохується" у кандидатів на посади в державні сектори перед їх призначенням. Про це розповів політолог Руслан Бортник.

«Досі президент "закохується". Президенту сподобалася людина, і він готовий їй довіряти. Йому вже раз так сподобався Гончарук. А потім він разлюбляє. Тому що чоловік перестав подобатися, робить щось погане. Ось такий підхід - це не правильно. Це російська рулетка. Ти двічі собі вистрілиш собі в скроню, поки знайдеш порожню клітинку. Так не можна. Він політично закохується в цих людей. Це погано. Це веде до катастрофи. Цих людей Зеленському хтось підсвічує. Він же не одягає темні окуляри, бороду, і йде на форуми, ринки, тусовки і відстежує кандидатів. Йому їх хтось підсвічує цих людей», - підкреслив він.

За словами Бортника, «любов» до Гончарука закінчилася рівно на касетному скандалі. Однак до цього передували й інші моменти, серед яких – скандал з гігантськими зарплатами чиновників.

Нагадаємо, таємниче зник кандидат у міністри, який відмовив Зеленському, ситуація на межі.

Як повідомляла Politeka, новий міністр сильно осоромився перед Зеленським: «Агент Кремля, бидло».

Також Politeka писала, що Зеленський підсунув українцям нового прем'єра: "Зарплата більше 2 млн".