Глава всеросійського товариства «Твереза Росія», екс-депутат Держдуми Сергій Марков заявив, що Володимир Зеленський обвалив ціни на нафту

Про це стало відомо з Твіттер-каналу «Борис Абрамич», передає Politeka. Згідно з повідомленням, Марков всерйоз вважає, що Володимир Зеленський під час візиту в Оман нібито домовився із саудівськими шейхами про зниження ціни на нафту.

Відзначимо, що в мережі бурхливо відреагували на цю новину. Користувачі мережі звернули увагу, що голова товариства «Твереза Росія» явно не дуже тверезий.

«Вічно бухий голова партії тверезості це круто», «Чувак всі лікувальні процедури в суспільстві прогуляв!)», «Обличчя тверезої Росії», «Знову забухал?», «Коли перебухал», «Так він синій в студію приперся. І не треба запевняти, мовляв фото невдале», «клінічний Ідіот», - пишуть люди.

Знайшлися і ті, хто з іронією сприйняв слова Маркова, зазначивши, що Зеленський в такому випадку великий молодець.

«Якщо так, то Вовчику золотий пам'ятник за життя))», «Так добре про Зеленського я ще не думала))», «Начебто ж Зеленський в Китай не їздив, а як тепер пояснити появу коронавіруса», «А Вовчик - молодець!», - пишуть люди.

Як відомо, нафтова війна між Росією і Саудівською Аравією призвела до обвалу цін на нафту. Слідом за падінням ціни, обрушився курс рубля. Після стрімкого обвалу ціни почали потроху відновлюватися, але Саудівська Аравія заявила про намір збільшити видобуток. Це призвело до повторного зниження. Ціна обрушилася ще на 4%.

Зазначимо, що обвал ціни на нафту сильніше вдарив по Росії, ніж введення санкцій, пов'язаних з анексією Криму і агресією на Донбасі. Відомо, що провідні російські олігархи втратили, за різними даними, від 8,8 до 13,9 мільярдів доларів.

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